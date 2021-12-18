Відома співачка Джамала, яка нещодавно брала участь у проєкті "Танці з зірками", вирішила зробити подарунок для українців.

Як передає Politeka.net, Джамала є популярною українською артисткою. Також вона проявила себе як актриса. Вона отримала всесвітню популярність після перемоги на міжнародному конкурсі Євробачення. Як відомо, артистка брала участь в шоу "Танці з зірками" зі своїм напарником Антоном Нестерко, з яким вони вибули після 7-го ефіру.

Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Джамала представила українцям свою нову пісню. Вона вирішила подарувати новий новорічний хіт українцям (щоб послухати пісню, доскролльте до кінця сторінки).

"Ну що, Новий рік вже з вами? Якщо ні, включайте мою нову пісню за посиланням в шапці профілю. А тут, під публікацією, пишіть в коментарях, яка з новорічних традицій ваша улюблена ❤️

Вже через тиждень виберу рандомно трьох з вас і надішлю невеликі новорічні подарунки", — розповівши Джамала.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Відмінний трек сам слухаю другий день і на даний момент", "Трек гармата!!! Джа спасибі за новорічний настрій".

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