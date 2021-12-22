Как передает Politeka.net, во время участия в танцевальном шоу Александра Зарицкая сильно похудела. Как признавалась певица, она придерживалась диеты, что помогло ей похудеть на 20 кг. Все это делалось для того, чтобы ее партнеру было легче ее поднимать.

Впрочем, судя по свежему фото, которое появилось в Инстаграм у звезды, она продолжила худеть и после участия в шоу. Девушка сделала селфи, которое впечатлило поклонников. Некоторые отметили, что не узнали артистку.

«Супер красотка, шикарная», «Так похудела, такая куколка», «Сашка, тебя не узнать)», «Это круто», «Шикарный вид!», «Саша, вы так похудели», «Космическая», «Завораживающая и притягательная», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Александру Зарицкую часто сравнивают с Адель, которая тоже за последние годы сбросила лишний вес и стала невероятной красоткой.

Напомним, что Александра Зарицкая оказалась в крепких руках известного телеведущего: "Закружил меня".

Еще Politeka писала, что Зарицкая призналась, что у них с партнером по шоу Мешковым: "Иногда я с ним...".

Также Politeka сообщала, что Зарицкая засветила особенного мужчину в своей жизни: "Как первый парень".