Відома українська співачка, фронтвумен гурту Kazka Олександра Зарицька поїхала в Одесу, де станцювала вальс із відомим телеведучим Даніелем Салемом.

Як пише Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram популярна українська співачка, солістка гурту Kazka, ексучасниця шоу "Танці з зірками" Олександра Зарицька показала, як станцювала вальс із ведучим телепрограми "ЖВЛ" Даніелем Салемом, який також брав участь у "Танцях з зірками" разом із Юлією Сахневич.

"В Одесі класно) Даніель згадав минуле і закружив мене у вальсі", - написала співачка.

Як бачимо, Зарицька була у красивому чорному піджаку та шкіряній спідниці кольору хакі, а Салем одягнув класичний чорний костюм.

Зауважимо, що ведучий Даніель Салем дружить із суддею шоу "Танці з зірками" Максимом Чмерковським, який українцям відомий як головний герой першого сезону реаліті-шоу "Холостяк". Нагадаємо, що Чмерковський повернувся з Америки в Україну, щоб замінити покійного Григорія Чапкіса у кріслі судді.

Рaніше Politeka писала, що "Видно, що любов": Зарицьку та її партнера по "Танцях з зірками" Мєшкова "розкусили" після нового відео.

Нагадаємо, що відносини солістки KAZKA Зарицької і Мєшкова після "Танців з зірками" вийшли на новий рівень: "Нарешті дочекалися".

А ще Politeka повідомляла, що схудла Зарицька з KAZKA прийняла сміливу позу, хвалячись новою фігурою: "Мрія".