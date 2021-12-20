Як пише Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram популярна українська співачка, солістка гурту Kazka, ексучасниця шоу "Танці з зірками" Олександра Зарицька показала, як станцювала вальс із ведучим телепрограми "ЖВЛ" Даніелем Салемом, який також брав участь у "Танцях з зірками" разом із Юлією Сахневич.
"В Одесі класно) Даніель згадав минуле і закружив мене у вальсі", - написала співачка.
Як бачимо, Зарицька була у красивому чорному піджаку та шкіряній спідниці кольору хакі, а Салем одягнув класичний чорний костюм.
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Зауважимо, що ведучий Даніель Салем дружить із суддею шоу "Танці з зірками" Максимом Чмерковським, який українцям відомий як головний герой першого сезону реаліті-шоу "Холостяк". Нагадаємо, що Чмерковський повернувся з Америки в Україну, щоб замінити покійного Григорія Чапкіса у кріслі судді.
Рaніше Politeka писала, що "Видно, що любов": Зарицьку та її партнера по "Танцях з зірками" Мєшкова "розкусили" після нового відео.
Нагадаємо, що відносини солістки KAZKA Зарицької і Мєшкова після "Танців з зірками" вийшли на новий рівень: "Нарешті дочекалися".
А ще Politeka повідомляла, що схудла Зарицька з KAZKA прийняла сміливу позу, хвалячись новою фігурою: "Мрія".