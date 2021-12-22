Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, показала людину, яка допомагала і продовжує допомагати колективу, і залишиться назавжди в пам'яті.

Олександра Зарицька розвиває кар'єру разом зі своїм колективом, повідомляє Politeka.net. Зірка активно веде Instagram, на який підписані понад 300 тисяч користувачів мережі.

Цього разу співачка вирішила розповісти в сторіс про особливого чоловіка у своєму житті і в житті групи.

"Перший режисер - як перший хлопець. Будеш пам'ятати його завжди. Спасибі, друже, що йдеш з нами поруч з самого початку. Даруй свій талант світу ще довгі роки. Любов", - написала Олександра Зарицька, звернувшись до Сергія Ткаченка.

Зазначимо, саме цей режисер створив кліпи на пісні "Свята", "М'ята" та інші.

Примітно, що група KAZKA "вистрілила" в серце слухача піснею "Свята", яка стала справжнім хітом.

Раніше колектив брав участь у шоу "Х-Фактор". Далі група стала поступово захоплювати музичний ринок, і навіть взяла участь на нацвідборі Євробачення.

Група складається з Олександри Зарицької (вокал), Микити Будаш (клавішні, гітара) та Дмитра Мазуряка (духові).

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