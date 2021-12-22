Олександра Зарицька розвиває кар'єру разом зі своїм колективом, повідомляє Politeka.net. Зірка активно веде Instagram, на який підписані понад 300 тисяч користувачів мережі.
Цього разу співачка вирішила розповісти в сторіс про особливого чоловіка у своєму житті і в житті групи.
"Перший режисер - як перший хлопець. Будеш пам'ятати його завжди. Спасибі, друже, що йдеш з нами поруч з самого початку. Даруй свій талант світу ще довгі роки. Любов", - написала Олександра Зарицька, звернувшись до Сергія Ткаченка.
Зазначимо, саме цей режисер створив кліпи на пісні "Свята", "М'ята" та інші.
"Ніякі Джей Ло не зрівняються": 50-річна дочка Пугачової похвалилася фігурою в ультракоротких шортах
Суперфіналістка "Майстер Шеф" спровокувала бунт в мережі: "Останній сезон, який дивимося"
Ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук покинула Україну з чоловіком-мільйонером: "Прийшов час..."
63-річна Мадонна в прозорому корсеті і колготках показала фігуру з усіх боків: "Виглядаєш на 30"
Репяхова після натяку на розставання з Павликом вразила новинами: «Знайшла у синочка...»
Примітно, що група KAZKA "вистрілила" в серце слухача піснею "Свята", яка стала справжнім хітом.
Раніше колектив брав участь у шоу "Х-Фактор". Далі група стала поступово захоплювати музичний ринок, і навіть взяла участь на нацвідборі Євробачення.
Група складається з Олександри Зарицької (вокал), Микити Будаш (клавішні, гітара) та Дмитра Мазуряка (духові).
Нагадаємо, схудла Зарицька з KAZKA прийняла сміливу позу, хвалячись новою фігурою
А ще Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька опинилася в міцних руках відомого телеведучого і друга Чмерковського
Також Politeka повідомляла, що схудла Зарицька з KAZKA в купальнику показала свої головні переваги крупним планом