Олександра Зарицька відповіла на запитання про стосунки за лаштунками концерту "Музична платформа. Краща пісня року", повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу.
Зокрема, кілька місяців тому солістка KAZKA розлучилася зі своїм бойфрендом, який сильно ревнував її до партнера по "Танцях з зірками" Юрію Мєшкову.
Однак зараз зірка щаслива, адже знайшла партнера, з яким в прекрасних відносинах, вона ходить з ним на побачення, і взяла участь у фотосесії.
"Іноді я з ним зустрічаюся, іноді не зустрічаюся", - загадково додала Олександра Зарицька.
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А на питання чи пов'язують її з хореографом Юрієм Мєшковим романтичні стосунки, солістка KAZKA відповіла ухильно, мовляв у всіх нас є романтичні стосунки, і якщо вони щасливі люди, то у них вони є.
Зазначимо, нещодавно KAZKA зняла Юрія Мєшкова у своєму кліпі. Пара зіграла закоханих. Виконавиця влаштувала танцюристу справжні випробування: хореограф занурювався під воду, лежав у багажнику авто і був обмотаний телефонними проводами.
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