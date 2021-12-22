Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, заговорила про нові стосунки і прокоментувала роман з хореографом "Танці з зірками".

Олександра Зарицька відповіла на запитання про стосунки за лаштунками концерту "Музична платформа. Краща пісня року", повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу.

Зокрема, кілька місяців тому солістка KAZKA розлучилася зі своїм бойфрендом, який сильно ревнував її до партнера по "Танцях з зірками" Юрію Мєшкову.

Однак зараз зірка щаслива, адже знайшла партнера, з яким в прекрасних відносинах, вона ходить з ним на побачення, і взяла участь у фотосесії.

"Іноді я з ним зустрічаюся, іноді не зустрічаюся", - загадково додала Олександра Зарицька.

А на питання чи пов'язують її з хореографом Юрієм Мєшковим романтичні стосунки, солістка KAZKA відповіла ухильно, мовляв у всіх нас є романтичні стосунки, і якщо вони щасливі люди, то у них вони є.

Зазначимо, нещодавно KAZKA зняла Юрія Мєшкова у своєму кліпі. Пара зіграла закоханих. Виконавиця влаштувала танцюристу справжні випробування: хореограф занурювався під воду, лежав у багажнику авто і був обмотаний телефонними проводами.

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