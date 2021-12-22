Как передает Politeka.net, 39-летняя Светлана Лобода, которая недавно выпустила новую песню, подорвавшую все хит-парады, покрасовалась перед зеркалом. У себя в Инстаграм артистка опубликовала фото, сделанное в гримерке. Звезда была при полном параде, а перед ней лежала косметика.
«Готова. Жду», - подписала фото звезда, заинтриговав томным видом.
Отметим, что Светлана Лобода любит поддерживать вокруг своего образа атмосферу загадочности. Она тщательно скрывает свою личную жизнь, до сих пор не рассказав, кто является отцом ее второй дочки Тильды. В интервью Лобода несколько раз намекала, что она фактически живет на три страны.
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Добавим, что не так давно Лобода рассталась со своим продюсером Нателлой Крапивиной после ее нелестных высказываний в адрес Филиппа Киркорова.
Напомним, что Светлана Лобода поразила эффектным вырезом на комбинезоне: «Эксперименты удивляют».
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