Як пише Politeka.net, в Instagram Світлана Лобода похвалилася формами в сукні з надто глибоким декольте. Сарафан прикривав тільки найвідвертіше. Зверху артистка накинула піджак.
"Я люблю цю передноворічну суєту. Люблю підводити риску під роком, що минає і з величезним хвилюванням дивитися вперед, тому, що я точно знаю, що нас чекає все найкраще, тому що ми цього гідні. А як проходить ваша підготовка до свят?",- підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу захоплених слів.
"Рік починається з Вас і закінчується теж Вами. Спасибі за таку кількість нових кліпів, треків і виступів, це було приголомшливо!", "Спасибі за бомбезний рік", "Снігуронька, чи це ви? і де ваш Дід Мороз?", "Прекрасний і ніжний образ", "Лялечка", - пишуть користувачі Мережі.
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Нагадаємо, що Світлана Лобода зачарувала виглядом в сяючому боді:"Дали спеку".
А ще Politeka повідомляла, що Лобода в яскравому вбранні підняла новорічний настрій:"розірве всі ресторани".
Також Politeka писала, що Світлана Лобода прикувала погляди до ефектного вирізу: "Ваші експерименти дивують".