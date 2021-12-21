Як пише Politeka.net, в Instagram Світлана Лобода похвалилася формами в сукні з надто глибоким декольте. Сарафан прикривав тільки найвідвертіше. Зверху артистка накинула піджак.

"Я люблю цю передноворічну суєту. Люблю підводити риску під роком, що минає і з величезним хвилюванням дивитися вперед, тому, що я точно знаю, що нас чекає все найкраще, тому що ми цього гідні. А як проходить ваша підготовка до свят?",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу захоплених слів.

"Рік починається з Вас і закінчується теж Вами. Спасибі за таку кількість нових кліпів, треків і виступів, це було приголомшливо!", "Спасибі за бомбезний рік", "Снігуронька, чи це ви? і де ваш Дід Мороз?", "Прекрасний і ніжний образ", "Лялечка", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Світлана Лобода зачарувала виглядом в сяючому боді:"Дали спеку".

А ще Politeka повідомляла, що Лобода в яскравому вбранні підняла новорічний настрій:"розірве всі ресторани".

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