Как передает Politeka.net, в Инстаграм Оля Цибульская постоянно делится с поклонниками подробностями из личной жизни. Украинцы любят артистку за ее честность и открытость. Она не стесняется говорить на разные темы и всегда ведет себя достаточно открыто.

В этот раз Цибульская решила показать поклонникам, как она «грешит» на кухне вечером. Певица сняла свой вечерний перекус, который состоял из черного хлеба, колбасы и сыра. По словам артистки, такой аппетит у нее просыпается накануне «женских дней».

«Вас приветствует рубрика жесткий пмс. Девчонки, а чего вам хочется в пмс?», - обратилась к поклонникам Цибульская.

Отметим, что в целом Оля Цибульская следит за своей фигурой, хоть ее и нельзя назвать худышкой. Летом артистка неоднократно выбиралась на уличные тренировки и пыталась сбросить несколько килограмм.

Напомним, что Оля Цибульская показала, как дуреет с Козловским: кадры.

Еще Politeka писала, что Оля Цибульская призналась, как потеряла контракт из-за сына: «Полгода я жду ответа от…».

Также Politeka сообщала, что Оля Цибульская примерила образ Золушки: фото.