Як пише Politeka.net, в Instagram Оля Цибульська розповіла, що встановлювала батьківський контроль на телефон сина, в результаті чого її повідомлення стали приходити на його смартфон.
«У мене сталося диво-прозріння на Святого Миколая. Півроку я чекаю відповіді від одного партнера, дуже важливого. І думаю, чому він мені не пише. І ту заходжу, і розумію, що мої повідомлення з'єдналися з телефоном Нестора. І Нестор десь півроку тому йому в месенджері написав «ти – жопа», - поділилася історією співачка.
За словами артистки, після першого повідомлення партнер відповів їй, але син повторив образливе повідомлення вдруге. Оля Цибульська зазначила, що син вибачився за свою поведінку. Вона ж тепер думає, чи варто через півроку пояснювати ситуацію партнеру.
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