Как пишет Politeka.net, блогерша опубликовала откровенный пост на своей странице в Инстаграм.
Ранее 27-летняя Репяхова на всю страну призналась, что они с 55-летним Павликом поссорились, после того, как она решила подать в суд на предыдущую супругу артиста – Ларису Созаеву.
В новом посте Екатерина Репяхова показала фото, на которых запечатлена с Виктором Павликом.
«Наша семья стала крепче! Кризис в отношениях имеет два очевидных направления своего разрешения: пара может завершить свое существование и разойтись или выйти на более высокий уровень отношений. И мы часто забываем о втором варианте и просто пугаемся кризиса как явления, но стоя на месте сложнее сделать прыжок, чем если вы разбежитесь», - завила она.
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По словам Екатерины Репяховой люди часто склонны выбирать плохой мир вместо хорошей войны, поэтому многие пары распадаются просто из-за накопившихся обид, недопонимания и страха заявить о своих желаниях.
«Как важно говорить, как важно слышать! Этому я долгие годы учила своего мужа. Идём дальше! К нашим целям и мечтам», - подытожила жена Виктора Павлика.
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