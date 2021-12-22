Известная украинская певица, одна из судей шоу "Співають всі" Анастасия Приходько показала поклонникам, чем занимается по вечерам, когда отправляет детей спать.

Как передает Politeka.net, 34-летняя Анастасия Приходько, которая воспитывает троих детей, постоянно рассказывает поклонникам о том, сколько времени у нее уходит на домашние дела. По словам певицы, она учитывает потребности всех своих детей, поэтому чаще всего всем готовит разные блюда. В Инстаграм у певицы всегда можно увидеть домашнюю еду, приготовлением которой она очень гордится.

В этот раз Анастасия Приходько показала, что приготовила для себя, чтобы порадовать после тяжелого дня.

«Я все же сделала картошку фри. Я прям беру телефон каждый день в 22.00. А до этого целый день разгребаю дела, дом, дети…А после начинаю жить», - подписала видео звезда.

Позже артистка показала, как уминает картошку.

«А сегодня встречи, дела, дети…», - добавила Приходько, поедая вредный ужин.

Напомним, что Анастасия Приходько показала, как проводит время с детьми, вызвав бурные эмоции: "Симпатюли все".

Еще Politeka писала, что Приходько с опухшим лицом рассказала о трудностях: "Я ухожу...".

Также Politeka сообщала, что Приходько рассказала Осадчей, что подарит детям на праздники.