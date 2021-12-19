Як повідомляє Politeka.net, співачка та суддя "Співають всі" Анастасія Приходько присвячує весь вільний час своїм дітям, а особистими кадрами регулярно ділиться зі своїми шанувальниками. Одне з таких фото артистка якраз і опублікувала в Instagram.
На фото Анастасія Приходько постала в класичному кежуал вбранні: світлих джинсах і чорній майці. Волосся вона залишила розпущеним і зробила на обличчі легкий макіяж. Зіркова мама мило позувала з дочкою Наною, сином Гордієм і молодшеньким Лукою, ніжно посміхаючись. Дітки на неї дуже схожі.
"Зі Святим Миколаєм від усієї нашої великої родини!
Нехай Миколайчик принесе щастя, веселощі і тепло в кожен будинок. Смачних подарунків і обнімашок" - поділилася Приходько, привітавши українців з Днем святого Миколая.
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Фото викликали бурхливі емоції. Розчулені підписники співачки засипали її душевними відгуками і побажаннями в коментарях.
"І вас також, здоров'я Вам міцного і вашій родині, діточкам", "і вас зі святом", "Велика сім'я - це неймовірно класно", "Які симпатюлі всі", - писали користувачі мережі.
Нагадаємо, суддя "Співають всі" Приходько забавно потролила Сосєдова з "Х-Фактор".
Як повідомляла Politeka, Приходько розговорилася про непристойні пропозиції, які отримує.
Також Politeka писала, що суддя "Співають всі" Приходько чесно розповіла про сварки з чоловіком.