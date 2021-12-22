Відома співачка Анастасія Приходько показала, як виглядає в понеділок і поскаржилася на труднощі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка і суддя шоу "Співають всі" Анастасія Приходько у своїх Instagram-сторіс показала себе в понеділок, поскаржилася на труднощі і зробила заяву.

Так, за словами Анастасія, вона сильно втомилася, і в понеділок з ранку дуже хоче спати. Це і видно по її опухлому і сонному особі, яке вона показала, сидячи за кермом машини.

"Доброго ранку, дорогі друзі. Утомлений. Я вже так чекаю Новий Рік", - підписала сторіс Приходько. Також співачка зробила заяву, що йде у відпустку, так сильно втомилася і вимоталася з трьома дітьми і роботою.

"Я йду у відпустку. Мені потрібно відпочити. Інакше я себе знайду плачучої десь в засіках будинку. Працювати і поєднувати материнство дуже важко", - зазначила Настя.

Вона також додала, що почала розуміти, чому жінки після пологів три роки сидять в декреті. "А я народила і побігла. Навіть не зрозуміла, де я і що я", - поскаржилася артистка.

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