Як пише Politeka.net, українська співачка, яка була однією зі ста суддів популярного шоу "Співають всі", Анастасія Приходько дала інтерв’ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".
Так, співачка розповіла, що своїх трьох дітей виховує сама і у неї немає няні, а під час зйомок із дітьми залишається батько.
Також Приходько розсекретила, які подарунки її діти попросили на День Святого Миколая та на Новий рік.
"На Святого Миколая вони хочуть костюми з "Гри в кальмара". Старша донька і середній син. Я забороняю, але цей TikTok, вони там все знаходять. А потім вони хочуть вдвох AirPods на Новий Рік, таке у них замовлення. А старша донька ще й натякнула, що вона зараз дуже старається в плані занять, тому вона хоче новий iPhone", - розповіла Настя Приходько.
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Рaніше Politeka писала, що суддя "Співають всі" Приходько насолодилася дозвіллям з дітьми, викликавши бурхливі емоції: "Які симпатюлі всі".
Нагадаємо, що суддя "Співають всі" Приходько розповіла про незвичайний досвід, не втримавшись від жартів: "Перший раз в таку пізню годину...".
А ще Politeka повідомляла, що суддя "Співають всі" Приходько забавно потролила Сосєдова з "Х-Фактор": "Пух і пір'я".