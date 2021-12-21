Відома українська співачка та суддя шоу "Співають всі" Анастасія Приходько розповіла Катерині Осадчій, які подарунки приготувала дітям на Новий рік.

Як пише Politeka.net, українська співачка, яка була однією зі ста суддів популярного шоу "Співають всі", Анастасія Приходько дала інтерв’ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

Так, співачка розповіла, що своїх трьох дітей виховує сама і у неї немає няні, а під час зйомок із дітьми залишається батько.

Також Приходько розсекретила, які подарунки її діти попросили на День Святого Миколая та на Новий рік.

"На Святого Миколая вони хочуть костюми з "Гри в кальмара". Старша донька і середній син. Я забороняю, але цей TikTok, вони там все знаходять. А потім вони хочуть вдвох AirPods на Новий Рік, таке у них замовлення. А старша донька ще й натякнула, що вона зараз дуже старається в плані занять, тому вона хоче новий iPhone", - розповіла Настя Приходько.

Рaніше Politeka писала, що суддя "Співають всі" Приходько насолодилася дозвіллям з дітьми, викликавши бурхливі емоції: "Які симпатюлі всі".

Нагадаємо, що суддя "Співають всі" Приходько розповіла про незвичайний досвід, не втримавшись від жартів: "Перший раз в таку пізню годину...".

А ще Politeka повідомляла, що суддя "Співають всі" Приходько забавно потролила Сосєдова з "Х-Фактор": "Пух і пір'я".