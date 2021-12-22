Украинцы не узнали маленького Андрея Данилко и приняли его за Дзидзьо и Григория Решетника.

Как передает Politeka.net, Андрей Данилко (Верка Сердючка) является известным певцом и композитором. Он прославился благодаря своему комическому таланту в начале 1990-ых. В 1996-ом году он начал музыкальную карьеру с продюсером Юрием Никитиным.

Так, на этот раз на странице телеканала "Україна" опубликовали новое фото. На кадре - маленький звездный-детектив шоу "Маска" Андрей Данилко. Украинцы приняли его за других украинских звезд.

"Только посмотрите на этого милого малыша! 😍

Сможете узнать звезду на фото? Делитесь своими догадками в комментариях", — пишут на аккаунте.

Пользователи сети оставили множество комментариев под фото: "Это Андрей Данилко 😍такое милое дитя!", "Почти не изменился Данилко", "А мне на Григория Решетника похож", "Первая мысль, что это Андрей Данилко", "Дзидзьо или Данилко".

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