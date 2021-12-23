Как сообщает Politeka.net, 35-летний Александр Эллерт является востребованным ведущим. После участия в «Холостячке» его аудитория в Инстаграм выросла почти до 350 тыс. человек.

У себя в Инстаграм звезда соцсетей регулярно делится кадрами с мероприятий, которые проводит. В этот раз он показал ночной клуб, засветив танцующих женщин и барную стойку. Эллерт прошелся по всему заведению, впечатлив поклонников размахом вечеринки. В зале танцевали одетые в парики и блестящие костюмы девушки, а по всему клубу работала цветомузыка.

Отметим, что недавно Александр Эллерт окончательно расстался с Ксенией Мишиной. Парочка несколько раз сходилась и расходилась, но в итоге в их отношениях была поставлена точка. При этом отношения звезд продержались довольно долго. Поклонники очень переживали их расставание.

Напомним, что Эллерт показал, как готовится к новогодним праздникам: "Что дарить будете?".

Как сообщала Politeka, друг Эллерта Рыбак слился в нежном поцелуе с эффектной брюнеткой.

Также Politeka писала, что Эллерт показал, как проводит время с дочкой: "Спец по выбору еды".