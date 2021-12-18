Як повідомляє Politeka.net, популярний гуморист і переможець першого сезону шоу "Холостяка" Олександр Еллерт, який розлучився з Ксенією Мішиною, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу комік поділився чарівним фото і заговорив про новорічні подарунки.

На новій фотографії веселий Саша зображений на вулиці, він стоїть з красивою коробкою в руках, в якій, мабуть, несе подарунки. Перед камерою артист з'явився в зручному спортивному луці - на ньому темні штани і чорний светр оверсайз, під яким видно сіру футболку.

У підписі до публікації Еллерт написав: "Якщо хтось хоче зробити нам подарунок, ми не повинні позбавляти його цієї радості. Радість скоро буде зашкалювати. Вибрали вже? Що дарувати будете?". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію артиста, засинаючи його компліментами і відповідями.

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