Гуморист Андрій Рибак, який брав участь у шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, а тепер дружить з переможцем проекту Олександром Еллертом, здався в обіймах брюнетки на яхті.

Як пише Politeka.net, Андрій Рибак є популярним вітчизняним гумористом і учасником "Ліги Сміху". Зірка також пішов в надії завоювати серце Ксенії Мішиної на проект"Холостячка". Але перемогти там актор не зміг, зате подружився з переможцем Олександром Еллертом. Рибак після цього повернувся до своєї колишньої Подружки, з якою розлучився перед "Холостячкою". Не забуває Андрій і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Рибак вирішив поговорити з фанатами. Андрій опублікував фото, де зі своєю дівчиною позує на яхті, обіймаючись і цілуючись

"Було / не було. Ви пишете якусь дію (виправляв нужду в басейні, наприклад), а я пишу, було це у мене чи ні!",- написав Андрій.

"Булінг у школі", - запитав фанат.

"Був. За великі вуха дражнили", - написав Рибак.

"Цілувався під дощем?",- ще одне питання поставив фанат.

"Було", - відповів Андрій.

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