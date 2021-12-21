Як пише Politeka.net, Андрій Рибак є популярним вітчизняним гумористом і учасником "Ліги Сміху". Зірка також пішов в надії завоювати серце Ксенії Мішиної на проект"Холостячка". Але перемогти там актор не зміг, зате подружився з переможцем Олександром Еллертом. Рибак після цього повернувся до своєї колишньої Подружки, з якою розлучився перед "Холостячкою". Не забуває Андрій і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Рибак вирішив поговорити з фанатами. Андрій опублікував фото, де зі своєю дівчиною позує на яхті, обіймаючись і цілуючись
"Було / не було. Ви пишете якусь дію (виправляв нужду в басейні, наприклад), а я пишу, було це у мене чи ні!",- написав Андрій.
Пугачова нарвалася на критику, взявшись вчити дочку готувати на розкішній кухні: "Відійшла звідси"
Решетник не встояв перед бабусею "Холостяка" Заливака, якій виповнилося 100 років: "Чекаю на проекті..."
Обірвалося життя знаменитого музиканта: лише 10 місяців тому дізнався про хворобу
У ПЦУ заговорили про скасування важливого посту слідом за перенесенням Різдва: "Це дійсно проблема"
Обірвалося життя відомої актриси, що запам'яталася роллю в "Іронії долі": "Світла пам'ять"
"Булінг у школі", - запитав фанат.
"Був. За великі вуха дражнили", - написав Рибак.
"Цілувався під дощем?",- ще одне питання поставив фанат.
"Було", - відповів Андрій.
Нагадаємо, екс-учасник "Холостячки" Рибак насмішив незграбним відео зі своєю дівчиною
Також Politeka повідомляла, що екс-учасник "Холостячки" Рибак, одягнувшись не по погоді, розсмішив виглядом
А ще Politeka писала, що друг Еллерта і екс-учасник "Холостячки" Рибак розговорився про неприємності з поліцією