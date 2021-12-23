Как сообщает Politeka.net, Илона Гвоздева, которая сейчас работает в грузинских «Танцах со звездами», внезапно оказалась в объятиях Иракли Макацария. Как известно, Гвоздева приняла приглашение поработать в грузинском проекте хореографом-постановщиком. Она пробудет в Грузии месяц, ставя невероятные номера для участников проекта.

Уже после первых эфиров Гвоздева заявила, что ей понравился формат шоу, где нет «скелетов в шкафу». Судьи на проекте очень строгие, но судят справедливо. Гвоздева добавила, что участники спокойно принимают критику.

Из-за работы за границей Гвоздевой пришлось ненадолго оставить мужа в Украине. У себя в сторис она делится совместными фото и пишет о том, что очень соскучилась. Впрочем, после фото с мужем артистка засветилась с бывшим украинским «Холостяком» и участником украинских «Танцев» Иракли Макацарией.

Напомним, что Илона Гвоздева требует извиниться за "пьяные" танцы: "Совести у вас нет".

Как сообщала Politeka, Гвоздева в мини показала, как накачала ноги за годы танцев: "Вау, Илона".

Также Politeka писала, что Гвоздева в стильной шляпке показала, как утеплилась на зиму: "Чувство полного удовлетворения".