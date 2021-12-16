Як повідомляє Politeka.net, популярна українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка багато разів брала участь у шоу "Танців з зірками", часто радує шанувальників яскравими у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережу чарівне фото з прогулянки, на якому продемонструвала незвичайний образ.

Схоже Ілона вирішила красиво утеплитися на зиму – перед камерою вона позує в теплому світлому пальто ніжного персикового відтінку. Доповнює образ схожа за текстурою лілова капелюшок на голові, під якою видно розпущене волосся, а на її обличчі легкий макіяж і мрійлива посмішка.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Почуття повного творчого задоволення. Давно вже у мене не було такого відчуття. Ноги гудуть від втоми, тіло все німіє від болю, але який це кайф відчувати, що ти на своєму місці і займаєшся улюбленою справою. Хлопці всі такі класні, у всіх горять очі і тоді тобі хочеться ще більше їм допомогти і зробити неймовірний номер. Круто, що немає ніяких рамок і заборон, повна свобода у творчості. Що може бути краще".

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