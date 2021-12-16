Відома українська танцівниця та переможниця одного із сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова вимагає публічних вибачень від головного редактора одного з видань.

Як пише Politeka.net, 33-річна танцівниця, педагог-хореограф та переможниця одного із сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розізлилася через публікацію про неї у стрічці одного із українських видань.

Причиною гніву Гвоздьової стала новина та заголовок про її відео в Instagram, на якому вона танцювала.

Так, хореограф вимагає публічного вибачення від головного редактора за дивний заголовок.

"Я готова не звертати увагу на багато чого, що пише про мене ЗМІ, жовта преса, кажуть хейтери і так далі, але з такими заявками миритися не стану. Можливо це зроблено навмисно, все-таки доброзичливців вистачає у мене, але скажу одне, всі, хто причетний до цієї заяви, відповідатимуть за це! Совісті у вас нема!", - заявила Ілона Гвоздьова.

У коментарях шанувальники підтримали Гвоздьову.

"О! 😂 Тільки прочитала 😮 подавилася ) Алкоголь не помітила і неадекват до речі теж... його, до речі, в інтернеті вистачає. Хотіла б і навчитися так неадекватно танцювати ❤️))) блін це ж стільки років потрібно 🔥", " Ой, щоб кожна так танцювала. Заздрість погана штука, якщо що)👏👏👏👏👏", " Ти найкраща дружина, мама і просто супержінка🔥🔥🔥", " Мда уж, я і твереза ​​так не повторю не те, що п'яна, це ж який контроль над тілом і почуття ритму потрібно мати, щоб по п'яні таке виконати 🤦🤦🤦. Талант, як кажуть, не проп'єш 🤣. А якщо серйозно, то покарати їх дуже варто", - написали в Мережі.

Рaніше Politeka писала, що Гвоздьова, показавши себе зі значним животиком, зізналася, скільки набрала: "Тут у мене вже...".

Нагадаємо, що Гвоздьова в наряді з глибоким вирізом грайливо покрутилася перед дзеркалом: "Мій образ на Новий Рік".

А ще Politeka повідомляла, що Ілона Гвоздьова нарвалася на негатив за танці перед камерою: "Уявляє з себе".