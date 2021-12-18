Український хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова похвалилася красивими ногами і ідеальною поставою в міні-сукні.

Ілона Гвоздьова з п'яти років займається танцями, пише Politeka.net. За довгий час роботи у артистки виробилася ідеальна постава, а її ноги стали підкачаними, завдяки чому зірка може собі дозволити сукню будь-якої довжини.

У новому відео в Instagram танцівниця постала в міні, яке переливалося на світлі, а великі вирізи попереду і ззаду додавали "перчинки" образу.

Ілона Гвоздьова покрутилася перед камерою.

"Фея краси і неймовірний дизайнер", - зробила вона підпис, присвячений автору дизайну сукні.

За сім годин публікація зібрала понад 3000 переглядів і багато коментарів:

"Сукня шикарна просто🔥 🔥", " шалене плаття! Мені теж таке треба☺❤️", " як приємно! Прокинуться вранці, а суботу і побачити таку красу в стрічці! Спасибі сонечко! Нехай це плаття приносить тобі тільки удачу і успіх! ❤ ️ ", "Кайф!!!🔥 🔥 🔥 плаття потрібно ще вміти носити і подати ...😍 😍 😍 ", "та що там сукня)))) ноги🔥 🔥 🔥", "які ноги❤️", "вау, Ілона Я тебе обожнюю, плаття клас😍 🔥❤️".

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