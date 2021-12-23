Бывшая солистка группы "НеАнгелы", украинская певица и актриса Слава Каминская озадачила кадрами со дня рождения своего сына Леонарда, которому исполнилось 7 лет.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Слава Каминская опубликовала серию фото с праздника, где засветилась с бывшим мужем Эдгаром и двумя детками – Леонардом и Лаурой.

«Мама я хорошая, а вот организатор из меня — на троечку. Поэтому, чтобы дети запомнили это праздник ярким, попросила собрать нам крутой День рождения в стиле «Игры в кальмара». Быстро, четко, без лишних вопросов Яна сделала мега-шоу, где дети играли, а родители отдыхали», - отметила Каминская.

В комментариях певице оставили массу приятных слов. Многих удивил тот факт, что Каминская выбрала для празднования детского дня рождения сериал с серьезными возрастными ограничениями.

«Мои любимые», «Странный выбор темы», «Эта семья должна воссоединиться», «Красивые фото», «А ваши дети смотрели Игру в кальмара?», «Вы классные родители для своих детишек», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Слава Каминская преобразилась, надев очки и пиджак.

Как сообщала Politeka, Каминская рассказала о своем спонсоре: "Трачу, больше, чем…".

Также Politeka писала, что Каминская впечатлила Осадчую количеством своих квартир: "15 лет работала".