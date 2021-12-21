Співачка Слава Камінська 15 років працювала в групі "НеАнгели" разом з Вікторією Смеюхою, пише Politeka.net.
Минулого року дует розпався і обидві артистки почали сольні кар'єри.
У новому інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське Життя" Слава Камінська розповіла про свої заробітки.
За словами зірки, вона вже почала заробляти, але витрачає вона більше, ніж отримує.
Пугачова нарвалася на критику, взявшись вчити дочку готувати на розкішній кухні: "Відійшла звідси"
Ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук покинула Україну з чоловіком-мільйонером: "Прийшов час..."
Анна Богдан потрапила на сімейне торжество "Холостяка" Заливако, кадри: "Їй сьогодні 100 років..."
Суддя "Майстер шеф" Мартиновська емоційно звернулася до українців: "Мої хороші..."
"Син помітив, що у труні не його батько": під Запоріжжям розгорівся скандал на похоронах
"Витрачаю більше, ніж заробляю... У мене є спонсор, і у мене є батько дітей. Слухай, але я 15 років працювала, я щось там змогла відкласти собі, у мене є нерухомість - квартири", - розповіла Слава Камінська Каті Осадчій.
Відзначимо, Слава Камінська і Едгар Камінський розлучилися в 2019 році після п'яти років подружнього життя. У колишньої пари залишилися двоє дітей-Леонард і Лаура.
Зазначимо, Едгар Камінський називав основними причинами їх зі Славою розставання її не контрольовані ревнощі і постійне бажання до вдосконалення зовнішності.
Зараз колишнє подружжя підтримує дружні стосунки, і іноді проводить разом свята.
Нагадаємо, Катя Осадча "спіймала" в обійми ошатну Олену Кравець
Як повідомляла Politeka, Камінська з "НеАнгелів" перетворилася, надівши окуляри і піджак
Також Politeka писала, що Осадча похвалилася малюком-сином, з яким хоче проводити якомога більше часу