Колишня солістка групи "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська, розповіла Каті Осадчій про свої заробітки після старту сольної кар'єри.

Співачка Слава Камінська 15 років працювала в групі "НеАнгели" разом з Вікторією Смеюхою, пише Politeka.net.

Минулого року дует розпався і обидві артистки почали сольні кар'єри.

У новому інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське Життя" Слава Камінська розповіла про свої заробітки.

За словами зірки, вона вже почала заробляти, але витрачає вона більше, ніж отримує.

"Витрачаю більше, ніж заробляю... У мене є спонсор, і у мене є батько дітей. Слухай, але я 15 років працювала, я щось там змогла відкласти собі, у мене є нерухомість - квартири", - розповіла Слава Камінська Каті Осадчій.

Відзначимо, Слава Камінська і Едгар Камінський розлучилися в 2019 році після п'яти років подружнього життя. У колишньої пари залишилися двоє дітей-Леонард і Лаура.

Зазначимо, Едгар Камінський називав основними причинами їх зі Славою розставання її не контрольовані ревнощі і постійне бажання до вдосконалення зовнішності.

Зараз колишнє подружжя підтримує дружні стосунки, і іноді проводить разом свята.

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