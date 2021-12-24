Как сообщает Politeka.net, известная российская певица и актриса Кристина Орбакайте, которая является дочерью примадонны Аллы Пугачевой, в своих 50 лет может похвастаться не только отличной фигурой и молодым видом, но и отменным чувством стиля. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в Instagram кадрами, на которых продемонстрировала свои необычные образы.

На первой фотографии Кристина показала образ, в котором посетила эфир российского телеканала. На снимке она позирует в узком темном комбинезоне и блестящем кейпе с интересным узором. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице яркий макияж и милая улыбка.

На второй фотографии Орбакайте позирует в закулисье фешн-премии, куда явилась в не менее модном и даже молодежном образе. на ней черная блуза интересного фасона и короткие кожаные шорты с прозрачными колготками. Здесь она держит в руках свою награду. "Получила награду "Икона Стиля", - похвасталась певица.

Напомним, Дочь Пугачевой Орбакайте выдала, на кого равнялась всю свою карьеру, и это не мать: "Спасибо вам".

Как сообщала Politeka, 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте похвасталась высоким красавцем-сыном: "Дени супер".

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