50-летняя Орбакайте сделала новый пост в Инстаграм, где поделилась кадром из фильма, в котором снялась в 13-летнем возрасте. Речь о картине Ролана Быкова "Чучело".
Кристина оказалась на одной площадке с таким мэтром киноиндустрии, как Юрий Никулин (играла его внучку Лену Бессольцеву).
"Сегодня 100 лет Юрию Владимировичу Никулину! Я благодарна судьбе за эту встречу с неповторимым, мудрым и бесконечно добрым Дедушкой Бессольцевым! А талант Никулина, как разнопланового, выходящего за рамки одного образа артиста стал для меня примером на всю мою творческую жизнь! Спасибо Вам 🙏❤️ #юрийникулин #100лет #кристинаорбакайте #чучело", - поделилась дочь Пугачевой.
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"❤️🙏🏻 Светлая добрая память Юрию Никулину, спасибо за наше детство👏 Ролан Быков❤️ Этот фильм, эта ваша роль, браво👏, спасибо вам Кристина🙏🏻"
"Как Вы сыграли в этом фильме! Ребенку, наверное, очень трудно было сыграть эту роль! Этот фильм надо обязательно включить в школьную программу"
"Уважаемая Кристина, мне всегда виделось, что вы лучше актриса, чем певица"
"👏фильм - на все времена..."
"В школе нас водили на этот фильм. Он перевернул мое мировоззрение. Я стал видеть вещи, которые раньше не замечал"
Напомним, 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте похвасталась высоким красавцем-сыном: "Дени супер"
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