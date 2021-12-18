50-летняя Орбакайте сделала новый пост в Инстаграм, где поделилась кадром из фильма, в котором снялась в 13-летнем возрасте. Речь о картине Ролана Быкова "Чучело".

Кристина оказалась на одной площадке с таким мэтром киноиндустрии, как Юрий Никулин (играла его внучку Лену Бессольцеву).

"Сегодня 100 лет Юрию Владимировичу Никулину! Я благодарна судьбе за эту встречу с неповторимым, мудрым и бесконечно добрым Дедушкой Бессольцевым! А талант Никулина, как разнопланового, выходящего за рамки одного образа артиста стал для меня примером на всю мою творческую жизнь! Спасибо Вам 🙏❤️ #юрийникулин #100лет #кристинаорбакайте #чучело", - поделилась дочь Пугачевой.

Пользователи с энтузиазмом обсуждают пост Орбакайте:

"Лучший детский фильм навсегда"

"❤️🙏🏻 Светлая добрая память Юрию Никулину, спасибо за наше детство👏 Ролан Быков❤️ Этот фильм, эта ваша роль, браво👏, спасибо вам Кристина🙏🏻"

"Как Вы сыграли в этом фильме! Ребенку, наверное, очень трудно было сыграть эту роль! Этот фильм надо обязательно включить в школьную программу"



"Уважаемая Кристина, мне всегда виделось, что вы лучше актриса, чем певица"

"👏фильм - на все времена..."

"В школе нас водили на этот фильм. Он перевернул мое мировоззрение. Я стал видеть вещи, которые раньше не замечал"

Напомним, 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте похвасталась высоким красавцем-сыном: "Дени супер"

Как сообщала Politeka, Орбакайте в мини-наряде опозорилась на сцене: "Может, хватит выходить в трусах?"

Также Politeka писала, что Орбакайте рядом с известным актером очаровала видом: «Ну, прямо девчонка 20-ти лет»