Как пишет Politeka.net, в программе "Легенда с Романом мухой" Народный артист Украины высказался на актуальную тему. Фрагменты интервью буквально разобрали на цитаты. Соответствующие кадры появились в Инстаграм.
"Думайте над тем, что выговорите», «сейчас, как никогда нужно сплачиваться», «есть внешние угрозы», - такие месседжи показались особенно актуальными.
Александр Пономарев отвечая на вопрос ведущего остро прокомментировал распри среди украинцев, и предостерег, что это может привести к плачевным последствиям.
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"Украинец не должен бить украинца, если и тот и тот что-то делает для Украины. Мы должны это ценить. У нас и так слишком много внешних врагов для того, чтобы бить своих и делать свои ряды еще реже и реже. Мы должны быть вместе. Уже были прецеденты в истории, когда князья не смогли договориться, и потом 300 лет монголо-татарского ига. Не надо это повторять», - отметил Александр Пономарев.
Ранее Politeka писала, что Пономарев расцвел, пристроившись между Никитюк и Поляковой: "хорошо хоть Марув и Лободу не позвали".
Напомним, что Александр Пономарев жестко прошелся по Моргенштерну: "Такие пассажиры...".
А еще Politeka сообщала, что Пономарев сделал неожиданное признание и показал фото: "Поздравляю многодетного папашу".