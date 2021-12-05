Відомий український співак Олександр Пономарьов викликав бурхливу реакцію мережі, показавши світлини в оточенні дітей та поділившись одкровенням.

Як пише Politeka.net, артист виклав фото на своїй сторінці в Інстаграм.

«Ходив я довгими коридорами палацу «Україна» і знайшов такий напис 😁 Спочатку він мене спантеличив , а потім… Згадав наш народний вислів - «чиї б бички не скакали , а телятко наше» 😅 а потім подумав що діти моєї Академії @ponomaryov_academy , мені як рідні і я їх люблю ! Потім замислився про демографію в Україні, потім змирився , звик і пішов разом із ними на сцену», - написав співак.

Пост Олександра Пономарьова активно коментують користувачі мережі.

«А чому б і ні?», «Ви крутезний тато», «Це ж класно! Бути наставником-батьком для дітей. Чужих дітей не буває. Бо це ж не тільки навчання вокалу, а ще й передача життєвого досвіду, цінностей», «Вітаю багатодітного татуся», «Супер! Дуже круто», - пишуть у коментарях.

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