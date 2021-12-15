Як пише Politeka.net, співак Олександр Пономарьов зустрівся на зйомках із зірковими колегами з нагоди підготовки до різдвяної спеціальної програми. Артист з'явився на зйомках в акуратному класичному костюмі, де блищав разом зі своїми колегами.
Записуючи низку вітальних виступів, всі в кінці зйомок зробили традиційний спільний кадр, на якому здалися після роботи. В компанії Полякової та Нікітюк артист відразу привернув увагу аудиторії.
"Сьогодні у нас такий день-насичений, цікавий і головне плідний! Плоди чекайте Різдва ❤ ️ " - пише Пономарьов під кадрами.
У мережі відповіли: "чекаємо з нетерпінням! Удачі Вам і творчого натхнення!❤ ️ ; Чекаємо з нетерпінням!!!❤ ️ ; Саша, Good🔥; добре, що Марув і Лободу не покликали; вже красиво від красивих людей, а що ж буде, як почуємо?🔥 ❤ ️ ; Полякова, зрозуміло ще, але Леся?😂 ; Суперський склад, думаю буде щось неперевершене!; Там де Полякова - не дивлюся. Вульгарна, невихована"»
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Раньше Пономарьов пояснив, що через таких «зірок» у нового покоління може виникнути ідея, що музично освіта зовсім непотрібна для того, щоб бути співаком.
"Такі пасажири як Моргенштерн і йому подібні кажуть:»Дивіться, я взагалі не вмію співати, а заробляю мільйони". Прекрасно, а діти потім будуть думати, що не потрібно вчитися співати. А потім пройде ця хвиля-Моргенштерн і йому подібні - і треба буде вже вміти співати. А діти не вчилися. І це проблема", - підкреслив Пономарьов.
Нагадавши, Пономарьов зробив несподіване зізнання і показав фото.
Як повідомляла Politeka, Пономарьов показав перетворення Дзідзьо, який вирішив змінити роботу.
Також Politeka писала, що двічі розведений Пономарьов засвітився в суспільстві молодих красунь.