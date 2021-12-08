Знаменитий український співак Олександр Пономарьов пояснив, в чому проблема сучасних знаменитостей на зразок російського виконавця Моргенштерна.

Як пише Politeka.net, співак жорстко висловився в інтерв'ю для порталу MUZVAR.

Пономарьов виступає на українській сцені вже кілька десятків років, при цьому його пісні і колаборації досі залишаються актуальними. На тлі великого досвіду артиста попросили прокоментувати проблеми, які виникають сьогодні з музичною освітою.

Пономарьов зазначив, що проблеми дійсно є. Частково вони виникають через окремих "хайпових" виконавців на зразок російського репера Моргенштерна, який відомий завдяки своєму ексцентричному образу і любові до нецензурних виразів. При цьому вокал виконавця залишає бажати кращого.

Пономарьов пояснив, що через таких "зірок" у нового покоління може виникнути ідея, що музично освіта зовсім непотрібна для того, щоб бути співаком.

"Такі пасажири як Моргенштерн і йому подібні кажуть: "Дивіться, я взагалі не вмію співати, а заробляю мільйони". Прекрасно, а діти потім будуть думати, що не потрібно вчитися співати. А потім пройде ця хвиля - Моргенштерн і йому подібні - і треба буде вже вміти співати. А діти не вчилися. І це проблема", - підкреслив Пономарьов.

Нагадаємо, Пономарьов зробив несподіване зізнання і показав фото.

Як повідомляла Politeka, Пономарьов показав перетворення Дзідзьо, який вирішив змінити роботу.

Також Politeka писала, що двічі розведений Пономарьов засвітився в суспільстві молодих красунь.