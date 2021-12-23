Как сообщает Politeka.net, 37-летняя Оля Полякова снялась в фильме вместе со своим коллегой, шоуменом и продюсером Михаилом Хомой (Дзидзьо). По сюжету фильма, Ольга и Дзидзьо меняются телами, что приводит к невероятным приключениям.
У себя в Инстаграм артистка анонсировала фильм, засветившись в эффектном черном костюме и стильных очках.
«Напомним, продажи на премьеру «Звезды по обмену» уже открыты! А для тех, кто очень ждал комедию, есть сюрприз: лента в кино появится немного раньше — 30 декабря! Приглашайте родных и близких в кино, а все красивые эмоции подарит праздничная премьера. До встречи на больших экранах!», - обратилась к поклонникам певица.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Какая яркая», «Красотка», «Ждем премьеры», «Оля – ты звезда», «Что за чика?», «Лучшая», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Полякова обратилась к Дорофеевой перед съемками талант-шоу: "Нагло обманули!".
Как сообщала Politeka, Полякова опозорилась на съемках "Маски": кто прятался в костюме Робота.
Также Politeka писала, что Полякова в белых перьях засияла рядом с Dzidzio: «Впервые вместе».