Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса і телеведуча Даша Трегубова, яка ховалася за костюмом Робота на шоу "Маска", розповіла про створення костюма і про те, що була впевнена, що Оля Полякова її тут же розгадає. Про це стало відомо з інтерв'ю Даші у бекстейдж-шоу.

За словами Трегубової, і Настя Каменських, і Оля Полякова знали, що вона співає. Так що переживала, що тут же буде розгадана. Однак, на її думку, образ телеведучої і актриси не дуже складається з Роботом, який співає.

"Головний прикол в тому, що і Оля, і Настя точно знали, що я співаю. З Настею ми колись давно ще співали в караоке, навіть на двох одну пісню. З Олею, я у неї в цьому році на дні народженні співала. Кожен раз, коли співала свою пісню, завжди говорила, що Полякова точно здогадається, тому що це дуже впізнаваний тембр. Я співаю, а Оля чула, як я співаю. Але ні. І це дуже круто", - зізналася Трегубова.

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