Оля Полякова в новому сезоні "Голосу" стала тренером і вже готується до зйомок сліпих прослуховувань, проте цього разу не обійшлося без незручних моментів.

Як повідомляє Politeka.net, Оля Полякова є популярною виконавицею і не боїться скандалити або жартувати над колегами. В цей раз Надя Дорофєєва дорікнула колег у тому, що вони спізнюються на зйомки.

Відзначимо, спочатку Дорофєєва у себе в Instagram поскаржилася на Полякову:

"Я вже приїхала на зйомки сліпих прослуховувань. До речі, всі тренери інші запізнилися на 1,5 години!"- жартівливо поскаржилася Надя на своїх колег.

Після відповідь Полякової "при повному параді" не змусила себе чекати в мережі:

"Так, Надя, тебе нахабно обдурили! Я вже в повному макіяжі, з зачіскою... а це означає, що я тут перебуваю вже мінімум півтори години! Мало того, я вже тут засвітилася і думаю: де ж ця Дорофешка? А вона виявляється сидить в гримерці і напраслину на нас наводить!» - в іронічній формі записала відео Полякова.

Як зрозуміло зі слів Наді, почалися зйомки сліпих прослуховувань наймасштабнішого вокального шоу країни "Голос країни-12". Схоже, перед Новим роком активізувався знімальний процес, як видно, вже з'явилися перші подробиці і ексклюзивні фото з-за лаштунків.

Нагадаємо, що тренерами в цей раз стали: український продюсер Потап, поп-королева Оля Полякова, співачка Надя Дорофєєва, соліст групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

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