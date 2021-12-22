Як передає Politeka.net, в Instagram шоу "Маска", де зірки є суддями, анонсували новорічну програму.
"Тільки в Новий Рік! Вперше разом! Оля і DZIDZIO",- зазначили в ролику.
На відео Полякова у пір'ї розцвіла поруч з виконавцем, який приміряв на себе образ грецького бога.
"Неймовірний дует зіркових сищиків! Оля Полякова @polyakovamusic і DZIDZIO @dzidzio подарують справжню казку в грандіозному шоу "Новорічна МАСКА"! Найзагадковіша святкова прем'єра 31 Грудня. Чекаєте фантастичний дует артистів?",- підписали відео автори аккаунта.
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У коментарях глядачі залишили масу теплих слів артистам.
"Дуже чекаємо", "Які красиві", «Оля просто космос», «Ну нічого собі», «як круто», «це справжній новорічний подарунок", "Кайф. Вони просто крутишки", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Полякова під час репетиції мюзиклу "Снігова королева" зворушилася до мурашок: "ви теж відчуєте".
Ще Politeka писала, що Полякова зухвало відповіла на претензії зіркової колеги: "нахабно обдурили!".
Також Politeka повідомляла, що Dzidzio розповів, що змінилося в його житті після розлучення: "Раніше я...".