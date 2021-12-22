Українська співачка Оля Полякова в неймовірно ніжній білій сукні з пір'я засвітилася поруч з продюсером і музикантом Михайлом Хомою (Дзідзьо).

Як передає Politeka.net, в Instagram шоу "Маска", де зірки є суддями, анонсували новорічну програму.

"Тільки в Новий Рік! Вперше разом! Оля і DZIDZIO",- зазначили в ролику.

На відео Полякова у пір'ї розцвіла поруч з виконавцем, який приміряв на себе образ грецького бога.

"Неймовірний дует зіркових сищиків! Оля Полякова @polyakovamusic і DZIDZIO @dzidzio подарують справжню казку в грандіозному шоу "Новорічна МАСКА"! Найзагадковіша святкова прем'єра 31 Грудня. Чекаєте фантастичний дует артистів?",- підписали відео автори аккаунта.

У коментарях глядачі залишили масу теплих слів артистам.

"Дуже чекаємо", "Які красиві", «Оля просто космос», «Ну нічого собі», «як круто», «це справжній новорічний подарунок", "Кайф. Вони просто крутишки", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Полякова під час репетиції мюзиклу "Снігова королева" зворушилася до мурашок: "ви теж відчуєте".

Ще Politeka писала, що Полякова зухвало відповіла на претензії зіркової колеги: "нахабно обдурили!".

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