Как сообщает Politeka.net, 37-летняя Оля Полякова стала новой судьей шоу, что обещает сделать его намного динамичнее. У себя в Инстаграм Потап показал, что эфиры будут весьма интересными. На кадрах Полякова гладила его голову и что-то приговаривала.
«Голос 12! @polyakovamusic. Настроение - рвань! Очень крутая @nadyadorofeeva и конечно участники! #голоскраїни», - подписал видео Потап.
В комментариях ему оставили массу приятных и забавных отзывов. Многие стали критиковать Полякову за ее поведение.
«Оля сейчас натрёт лысину и Джин появится», «Потап, как лампа Аладдина, желания исполнят? Или увеличивает ротацию на радио?», «Оля когда-нибудь бывает в адеквате?», «Так же интересно! Что ж при этом наговаривает Оля!», «Ооооо! По часовой стрелке», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Потап удивил заявлением на съемках вокального шоу: "Найти человека, с которым...".
Как сообщала Politeka, Оля Полякова дерзко ответила известной певице: "Нагло обманули!".
Также Politeka писала, что Потап на съемках шоу появился в розовом костюме: фото.