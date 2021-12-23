Известный исполнитель, шоумен и продюсер Алексей Потапенко (Потап) насмешил кадрами со съемок «Голоса страны», где его коллегой по судейскому креслу стала Оля Полякова.

Как сообщает Politeka.net, 37-летняя Оля Полякова стала новой судьей шоу, что обещает сделать его намного динамичнее. У себя в Инстаграм Потап показал, что эфиры будут весьма интересными. На кадрах Полякова гладила его голову и что-то приговаривала.

«Голос 12! @polyakovamusic. Настроение - рвань! Очень крутая @nadyadorofeeva и конечно участники! #голоскраїни», - подписал видео Потап.

В комментариях ему оставили массу приятных и забавных отзывов. Многие стали критиковать Полякову за ее поведение.

«Оля сейчас натрёт лысину и Джин появится», «Потап, как лампа Аладдина, желания исполнят? Или увеличивает ротацию на радио?», «Оля когда-нибудь бывает в адеквате?», «Так же интересно! Что ж при этом наговаривает Оля!», «Ооооо! По часовой стрелке», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Потап удивил заявлением на съемках вокального шоу: "Найти человека, с которым...".

Как сообщала Politeka, Оля Полякова дерзко ответила известной певице: "Нагло обманули!".

Также Politeka писала, что Потап на съемках шоу появился в розовом костюме: фото.