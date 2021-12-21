Як пише Politeka.net, в Instagram Потап засвітився в рожевому костюмі з метеликами.
«THE VOICE! Це приголомшливий сезон! Я прийшов на нього, щоб знайти ексклюзивні, неймовірні голоси! Моя мета як продюсера не змінилася, я шукаю нових зірок, які в силах змінити обличчя сучасної музики! Голос України, одна з найбільших і найпопулярніших франшиз у світі, з надзвичайно талановитим акторським складом! Моя головна мета як продюсера - знайти блискучі голоси і оригінальні особистості! Поїхали!» ,- підписав фото Потап.
У коментарях йому залишили масу приємних слів.
"Костюм вогонь", "Таке враження, що зріст 2,5 метра", "Потапчик, ти красень", "Вболіваю за Вас, вдалого сезону! Чекаємо прем'єру", - пишуть користувачі Мережі.
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В коментарях залишила реакцію дружина Потапа, співачка Настя Каменських, яку вразив вигляд чоловіка.
Нагадаємо, що Потап з Артуром Пирожковим пустилися в танок:"Це зрада".
А ще Politeka повідомляла, що Потап на зйомках шоу здивував заявою: "знайти людину, з якою...".
Також Politeka писала, що Потап заліз на коліна до ведучого:"тепер Настя".