Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Владимир Дантес решил рассказать о своем прорыве.
«Вчера у нас был корпоратив! Мы делились всем, что было в этом году. Поняли, что успели очень много. Хотя нам всё ещё мало. Я озвучил главного персонажа мультфильма, стал лицом зимней коллекции Puma, два раза (ничего себе) победил, как тренер Лига Смеха, взял пояс чемпиона Липсинг Батла, побывал охотником в Маскараде, выпустили второй сезон про украинские стартапы, сняли standup 380, выпустил первый сольный альбом и яркий финал — 2 солдаута на моем сольнике», - похвастался своими достижениями Дантес.
В комментариях ему оставили массу слов поддержки.
«Вова, ты классный!», «Мне очень нравится все, что делает Dantes», «ну кайф же», «Ярко», «Ну блин лучший! Дальше мировой тур!», - пишут пользователи сети.
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Как известно, Дантес только недавно вновь занялся сольной карьерой.
Напомним, что Дантес рассказал о больших переменах в жизни.
Как сообщала Politeka, Дантес закатил корпоратив с копиями известных артистов: "Умею жить на широкую ногу".
Также Politeka писала, что Вова Дантес взбудоражил украинцев праздничным видом: "готов!".