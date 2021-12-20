Як пише Politeka.net, Володимир Дантес поділився вражаючими кадрами на своїй сторінці в Instagram.
"Шо за стилем? У моєму гардеробі були чорні і дуже чорні речі. Ніколи не парився з приводу того як я виглядаю. Але в цьому році почав комбінувати одні речі з іншими+додавати кольору. Виявилося дуже захоплююче", - розповів артист.
Володимир Дантес зізнався, що намагається стежити за харчуванням, вагою, тому кожен день зважувався і фотографував себе. Це допомогло йому тримати себе в руках.
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"Вирішив теж саме виконати з речами. Намагався останній місяць кожен лук фоткати, щоб потім і в речах собі сподобатися і не бути нудним🤣. Якщо у кого-то проблеми з самооцінкою, раджу фотографувати себе і дивитися як ви змінюєтеся в кращу сторону. Вважаю, що навчився за останній місяць одягатися по-різному», - зазначив він.
При цьому Дантес подякував своїй дружині Надя Дорофєєву за сприяння таким змінам.
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