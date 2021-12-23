Известный хореограф и шоумен Влад Яма поделился в соцсети кадрами с подросшим сыном Леоном, с которым побывал в бассейне.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский хореограф, шоумен и судья "Танців з зірками" Влад Яма часто делится с поклонниками в Instagram яркими кадрами из своей жизни. Так, в этот раз артист порадовал фанатов очаровательными снимками с подросшим сыном Леоном, которого растит вместе с женой-красоткой Лилианой.

На новых фотографиях Влад вместе с сыном запечатлены в бассейне. Оба в соответственных нарядах – плавках с очками для плавания, при этом забавно кривляются на камеру. В подписи к публикации Яма написал: "Вроде недавно родился, а уже наперегонки плаваем".

Пользователи растрогались таким милым кадрам и тут же принялись комментировать новую публикацию хореографа, засыпая папочку и сына комплиментами: "Но малый, копия дедуля. Люблю вас всех. Влад, ты супер", "Как он подрос", "Какие вы милые", "Красавчики".

Напомним, Влад Яма в плавках показал, как веселится с сыном, пока за окном минус 10: "Ща догоню".

Как сообщала Politeka, Загорелый Влад Яма поделился полезной мудростью, засветив довольную улыбку: "Не прожигать, а...".

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