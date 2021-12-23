Как сообщает Politeka.net, 36-летняя Оля Цибульская сняла видео своих утренних процедур в ванной. Красотка была в одном полотенце, что придало пикантности видео. Артистка отметила, что собиралась и готовилась к концерту.
Она вышла из душа, после чего принялась ухаживать за лицом и телом. После Цибульская самостоятельно сделала себе укладку и даже успела на репетицию.
«С дороги мало времени на сборы, на саунд чек. И я пока проснулась, осталось мало времени», - подписала видео артистка.
Отметим, что Оля Цибульская активно строит карьеру телеведущей и певицы. Звезда успевает принимать участие в разных проектах, вести шоу выходного дня на музыкальном канале, а также быть очень внимательной и чуткой матерью для своего маленького сына Нестора. Артистку часто приглашают на корпоративы, что иногда она показывает у себя в соцсетях.
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Напомним, что Оля Цибульская перевоплотилась в Золушку: "Чтобы показаться хорошими...".
Как сообщала Politeka, Оля Цибульская показала, как «грешит» на кухне вечером.
Также Politeka писала, что Оля Цибульская призналась, как ее «подставил» сынок.