Відома українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо (Михайла Хоми), поділилася з шанувальниками незвичайними уподобаннями.

Як передає Politeka.net, в Instagram Оля Цибульська постійно ділиться з шанувальниками подробицями з особистого життя. Українці люблять артистку за її чесність і відкритість. Вона не соромиться говорити на різні теми і завжди поводиться досить відкрито.

Цього разу Цибульська вирішила показати шанувальникам, як вона «грішить» на кухні ввечері. Співачка зняла свій вечірній перекус, який складався з чорного хліба, ковбаси та сиру. За словами артистки, такий апетит у неї прокидається напередодні "жіночих днів".

"Вас вітає рубрика жорсткий пмс. Дівчата, а чого вам хочеться в пмс?",- звернулася до шанувальників Цибульська.

Відзначимо, що в цілому Оля Цибульська стежить за своєю фігурою, хоч її і не можна назвати худенькою. Влітку артистка неодноразово вибиралася на вуличні тренування і намагалася скинути кілька кілограм.

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