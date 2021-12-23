Маленькая дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина покорила интернет-пользователей своей непосредственной детской красотой в милом домашнем образе.

Как пишет Politeka.net, новое фото 8-летней Лизы Галкиной появилось на одной из фан-страниц звездного семейства в Инстаграм.

На снимке Лиза позировала в интерьере роскошного особняка Пугачевой и Галкина. При этом одета девочка была очень просто и по-домашнему. На ней была белая кофточка в розовую полоску, с которой идеально сочетался маленький розовый бантик на голове Лизы. Белокурые волосы девочки были собраны в высокий хвост.

Лиза сидела, глядя перед собой с очень серьезным выражением на лице. На это обратили внимание в комментариях к фото.

«Вечно маленькое солнышко», - говорилось в подписи к снимку.

«Лизок задумалась о жизни…», «Красотка!!! Серьезная такая!», «Почему вечно маленькое солнышко? Растет же девочка», «Взрослая такая Лиза тут», «Не похожа на Пугачеву», «Чистый и светлый взгляд!», «В ней уже заложены гены артистичности! Такая прелесть!», «Ну нет, уже повзрослела», «Очень похожа на маму Максима», «Мамина гордость умницы», - пишут люди.

Напомним, Галкина, который стал внешне похож на Пугачеву, раскритиковали в сети.

Как сообщала Politeka, Пугачева рассорила сеть, сравнив себя с маленькой дочерью.

Также Politeka писала, что Пугачева в черном наряде и очках поразила видом в магазине, появились кадры.