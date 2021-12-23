Как пишет Politeka.net, новое фото 8-летней Лизы Галкиной появилось на одной из фан-страниц звездного семейства в Инстаграм.
На снимке Лиза позировала в интерьере роскошного особняка Пугачевой и Галкина. При этом одета девочка была очень просто и по-домашнему. На ней была белая кофточка в розовую полоску, с которой идеально сочетался маленький розовый бантик на голове Лизы. Белокурые волосы девочки были собраны в высокий хвост.
Лиза сидела, глядя перед собой с очень серьезным выражением на лице. На это обратили внимание в комментариях к фото.
«Вечно маленькое солнышко», - говорилось в подписи к снимку.
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«Лизок задумалась о жизни…», «Красотка!!! Серьезная такая!», «Почему вечно маленькое солнышко? Растет же девочка», «Взрослая такая Лиза тут», «Не похожа на Пугачеву», «Чистый и светлый взгляд!», «В ней уже заложены гены артистичности! Такая прелесть!», «Ну нет, уже повзрослела», «Очень похожа на маму Максима», «Мамина гордость умницы», - пишут люди.
Напомним, Галкина, который стал внешне похож на Пугачеву, раскритиковали в сети.
Как сообщала Politeka, Пугачева рассорила сеть, сравнив себя с маленькой дочерью.
Также Politeka писала, что Пугачева в черном наряде и очках поразила видом в магазине, появились кадры.