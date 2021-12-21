Известная российская артистка Алла Пугачева, которая ранее удивила своими образами во время походов по магазинам и выглядела значительно моложе обычного, не перестает озадачивать видом.

Как сообщает Politeka.net, примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева нередко получает волны критики из-за своего внешнего вида или желания казаться моложе своего возраста. Часто такие темы всплывают под фан-публикациями Пугачевой с детьми.

В этот раз фанаты представили один из роликов в Пугачевой, которая рассказала, как ее младшая дочь Елизавета на нее похожа. Причем многие в комментариях подметили, что за короткое время сама артистка успела внешне не раз измениться и похудела и теперь сложно что-то сказать.

Также в сети подметили, что Пугачева всегда выглядит по-разному, но с ребенком не похожа. Другие оспорили предположение:

«Похожи не похожи это ваши дети самые любимые️ и неповторимые; Зачем ради лести я буду врать ? На мой взгляд нет ничего общего...; Не похожа 😮; Лиза - копия мамочки своей Аллы, это же хорошо видно; Лиза совсем другая. О чём вы😂; но сказать , что одно лицо..., если в младенчестве, только; Точно фантазерка.И рядом Лиза не стояла, не капли не похожа; Да нисколько не похожа...; Ничего общего».

Мы также писали, примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева даже в свои 72 года остается иконой стиля. И недавно звезда это в очередной раз продемонстрировала свой элегантный стиль. На фан-странице в Instagram, посвященной певице, опубликовали видео, на котором она пофасонила в новом образе.

В ролике Алла Борисовна вальяжно заходит в бутик и вертится перед камерой, демонстрируя свой наряд. Напомним, Помолодевшая Пугачева с новым париком озадачила внешностью: "Сейчас бабуся уже, о чем речь".

Как сообщала Politeka, Галкин поразил откровением о материнстве Аллы Пугачевой: "Готовилась к тому, что…".

Также Politeka писала, что Пугачева "растаяла" от прикосновения Галкина, в Сети неожиданно выдали: "Любая старушенция...".