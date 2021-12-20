Как сообщает Politeka.net, примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева даже в свои 72 года остается иконой стиля. И недавно звезда это в очередной раз продемонстрировала свой элегантный стиль. На фан-странице в Instagram, посвященной певице, опубликовали видео, на котором она пофасонила в новом образе.

В ролике Алла Борисовна вальяжно заходит в бутик и вертится перед камерой, демонстрируя свой наряд. Как видно, на ней все черное – брюки, свитер и удлиненный пиджак, только видно белый воротник блузки и роскошное жемчужное ожерелье. Дополняют образ стильные кружевные перчатки и темные ботинки. Волосы звезды распущены и аккуратно уложены, а на помолодевшем лице легкий макияж и модные очки в черной оправе.

Поклонники в восторге от такого элегантного образа Пугачевой, ее засыпают комплиментами: "Супер, как всегда", "Как всегда, красотка", "Очень красиво!", "Красотка!", "Очень красиво", "Классная, в любом возрасте красотка", "Класс!", "Красавица", "Все образы Аллы на 100 баллов. И этот не исключение. Аллочка красотка! Боже, храни королеву!", "Замечательно, бусы отпад", "Обожаю!", "Красивая".

Напомним, Помолодевшая Пугачева с новым париком озадачила внешностью: "Сейчас бабуся уже, о чем речь".

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