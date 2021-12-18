Як повідомляє Politeka.net, популярна модель Даша Хлистун, яка не так давно подарувала дочку своєму чоловікові Максу Михайлюку, швидко повернулася у форму після вагітності і тепер раз у раз хизується в розкішних образах і бере участь у фешн-зйомках.
Так, цього разу Даша вразила публіку своєю появою на світській вечірці. Кадри з заходу дівчина виклала у своєму Instagram. На знімках видно, що модель вибрала для виходу довге чорне плаття цікавого фасону з глибоким вирізом, яке підкреслило струнку фігуру і довгі ноги. Волосся красуні зібрані в елегантну зачіску, а на її обличчі акуратний макіяж.
Шанувальник просто без розуму від нового образу Хлистун, модель завалюють компліментами і лайками: "Дашка вогонь! Як мало моделей, в яких все гармонійно і обличчя, і фігура і енергія! Моє захоплення", "Красива і шикарна Даша, спору немає, але ваша худоба трохи лякає", "Прекрасна", "Даша, ви диво", "Даша, ти красуня", "Найкрасивіша", "Богиня", "Даша, ви шикарна", "Даша, ти космос".
Софія Ротару відразу після "Пісні року" в Москві з'явилася на Новорічному кварталі: "Таке почуття..."
Влад Яма живе в красивому будинку під Києвом, як він виглядає всередині: кухня-їдальня і дерев'яні стелі
Нова біда у "Холостячки" Мішиної, артистка розговорилася про хворобу: "Діватися нікуди..."
Українці стали отримувати оновлені платіжки за комуналку: скільки і за що доведеться платити
Олега Винника в гримерці зняли з його "таємною дружиною"-блондинкою: "Ну нарешті"
Нагадавши, Дружина "Холостяка" Михайлюка звернулася за допомогою до українців: "Я зрозуміла, що...".
Як повідомляла Politeka, Дружина "Холостяка" Михайлюка засвітила діамантові сережки 7-місячної дочки: "Прийшов час".
Також Politeka писала, що Екс-"Холостяк" Михайлюк показав красуню-дочку від відомої моделі: "Ховайтеся, пацани!".