Як повідомляє Politeka.net, популярна модель Даша Хлистун, яка не так давно подарувала дочку своєму чоловікові Максу Михайлюку, швидко повернулася у форму після вагітності і тепер раз у раз хизується в розкішних образах і бере участь у фешн-зйомках.

Так, цього разу Даша вразила публіку своєю появою на світській вечірці. Кадри з заходу дівчина виклала у своєму Instagram. На знімках видно, що модель вибрала для виходу довге чорне плаття цікавого фасону з глибоким вирізом, яке підкреслило струнку фігуру і довгі ноги. Волосся красуні зібрані в елегантну зачіску, а на її обличчі акуратний макіяж.

Шанувальник просто без розуму від нового образу Хлистун, модель завалюють компліментами і лайками: "Дашка вогонь! Як мало моделей, в яких все гармонійно і обличчя, і фігура і енергія! Моє захоплення", "Красива і шикарна Даша, спору немає, але ваша худоба трохи лякає", "Прекрасна", "Даша, ви диво", "Даша, ти красуня", "Найкрасивіша", "Богиня", "Даша, ви шикарна", "Даша, ти космос".

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