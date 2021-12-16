Як пише Politeka.net, нещодавно Даша Хлистун повернулася в модельний бізнес. Їй знадобився деякий час, щоб відновитися після вагітності і почекати, поки дочка стане досить дорослою, щоб залишатися без мами.
Модель вже літала на показ за кордон, про що розповідала своїм шанувальникам. За останні місяці Хлистун сильно схудла, повернувши собі ідеальні пропорції. Тепер красуня є частою гостей світських тусовок.
На свіжих відео, які дівчина опублікувала у себе в Instagram, вона постала в чорній довгій сукні з відкритою спиною. Яскравим акцентом вбрання став виріз до стегна. Сукня підкреслила тонкі руки і ключиці зірки. Волосся Хлистун зібрала в хвіст, щоб нічого не відволікало від її ідеальної фігури.
Зазначимо, що до зустрічі з Михайлюком Даша була дуже затребуваною молодою моделлю.
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Нагадаємо, що Даша Хлистун зважилася на серйозне одкровення: "самій не віриться, що...".
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А ще Politeka повідомляла, що Даша Хлистун звернулася за допомогою до шанувальників: "я зрозуміла, що...".