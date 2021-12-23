Как пишет Politeka.net, знаменитость опубликовала новый пост в Инстаграм. В нем Леся пожаловалась на декабрьские морозы. Ведущая призналась, что сейчас очень скучает по теплу.
Никитюк решила порадовать себя и нашла архивное фото, сделанное на пляже. На снимке Леся эффектно позировала возле спасательной вышки, облокотившись на доску для серфинга. Ведущая была одета в крошечный купальник-бикини, который позволял ей продемонстрировать свою фигуру во всей красе.
Никитюк стояла, согнув одну ногу в колене и вытянув руки вверх, тем самым эффектно подчеркивая изгибы своего тела.
«Захотелось теплых фото в своем Инстаграме…в холодном Киеве сейчас -10», - подписала снимок ведущая.
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Ее поклонники пришли в восторг от этого кадра.
«Кто не рЕскует, тому такой попы не хватает. Красотка», «Девушка, а вы случайно не с Кабо-Верде? Выглядите бомбически!», «Вау Леся! Нереальная красотка», «Это не теплое, это горячее фото. Вау», «Леся ну ты экстремал», «Класс....и тепло сразу стало», «Срамота», «Ох и Ле», - пишут люди.
Напомним, Лесе Никитюк потребовалась срочная помощь, фото говорит само за себя.
Как сообщала Politeka, Кароль и Никитюк предстали в одинаковых нарядах, кому идет больше.
Также Politeka писала, что Леся Никитюк рассмешила видом, забравшись на детские санки.