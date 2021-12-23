Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся Никитюк ведет программу "Хто зверху?" со своим коллегой Сергеем Притулой.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, около недели назад Леся Никитюк проявила желание помочь малым украинским бизнесам и предложила прислать ей товары, которые она прорекламирует бесплатно на своей странице в Инстаграм. По словам телеведущей, ей пришло 150 посылок на почту.

"Тут в Киеве меня ждет в отделении Новой почты 150 посылок. 150 посылок! Я не шучу. И вы знаете, я реально в шоке. Думала, что будет тысяча, что-то маловато вы мне прислали", — рассказала телеведущая.

"Чтобы вам было интереснее смотреть и чтобы лучше продавалось перед Новым годом, чтобы каждый владелец маленького бизнеса мог заработать, я завтра приглашу какую-нибудь звезду шоу-бизнеса. Пусть помогает мне всё это распаковывать", — сказала Леся Никитюк.

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