Украинская телеведущая Леся Никитюк не устояла перед стильным костюмом в клетку из коллекции Adidas и бренда Бейонсе — Ivy Park.

34-летняя Никитюк примерила модную обновку и устроила невероятную фотосессию в отеле. Соответствующие кадры звезда опубликовала в Инстаграм, передает Politeka.net.

Леся позировала в клетчатом брючном костюме со строгим жакетом и выразительными подплечниками. Образ ведущая дополнила салатовой вязаной шапочкой, ботинками на массивной подошве и маленькой сумочкой.

"Сама Бейонсе хочет, чтобы я была стильной 😌", - подписала кадры Никитюк.

Примечательно, что точно в таком же костюме ранее позировала певица Тина Кароль - тоже не смогла пройти мимо модной новинки. Свой образ она сочетала со спортивным топом и остроносыми лодочками.

Тем временем, пользователи бурно комментируют внешность Никитюк:

"Леся где Леся (((( зачем вы это сделали😢Верните ее обратно"

"Ох, девчонки, прекращайте колоть лицо, ну это же видно. И причём чем дальше, тем больше"

"Леся. Ты красоточка такая стала. 🔥❤️"

"Этот стиль запрещено еще кому-то носить, потому что на вас это непревзойденно 😻💋"

"Леся, эти костюмы сидят на тебе круче, чем на Бейонсе😍 Только ей не говори😅"

Напомним, Леся Никитюк рассмешила видом, забравшись на детские санки: "Но 110 кг выдерживают?"

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