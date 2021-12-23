34-летняя Никитюк примерила модную обновку и устроила невероятную фотосессию в отеле. Соответствующие кадры звезда опубликовала в Инстаграм, передает Politeka.net.
Леся позировала в клетчатом брючном костюме со строгим жакетом и выразительными подплечниками. Образ ведущая дополнила салатовой вязаной шапочкой, ботинками на массивной подошве и маленькой сумочкой.
"Сама Бейонсе хочет, чтобы я была стильной 😌", - подписала кадры Никитюк.
Примечательно, что точно в таком же костюме ранее позировала певица Тина Кароль - тоже не смогла пройти мимо модной новинки. Свой образ она сочетала со спортивным топом и остроносыми лодочками.
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Тем временем, пользователи бурно комментируют внешность Никитюк:
"Леся где Леся (((( зачем вы это сделали😢Верните ее обратно"
"Ох, девчонки, прекращайте колоть лицо, ну это же видно. И причём чем дальше, тем больше"
"Леся. Ты красоточка такая стала. 🔥❤️"
"Этот стиль запрещено еще кому-то носить, потому что на вас это непревзойденно 😻💋"
"Леся, эти костюмы сидят на тебе круче, чем на Бейонсе😍 Только ей не говори😅"
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