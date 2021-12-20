Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала популярной отечественной телеведущей и звездой проектов на "Новом канале" вместе с Сергеем Притулой. Также артистка попробовала себя в качестве певицы, но песня, которую Леся записала в прошлом году, даже не окупилась. Сейчас Никитюк решила провести время с родственниками и активно делится своим отдыхом с фанатами в Инстаграм.
На новых сторис Леся была в красном наряде, находясь на санках. Образ Никитюк дополнила черной шапкой. Пока кто-то пытался тащить Лесю с санками, звезда говорила.
"Боже, какие хорошие санки. Что-то папа силенок маловато, да. Но 110 кг выдерживают?", - сказала Леся в видео.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под видео в сторис Инстаграм, ведь таких инструментов в этом разделе там не присутствует для взаимодействия с автором публикации.
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